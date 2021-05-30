Манукяна обсмеяли за «ненастоящие» кубики на животе

Бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян не так давно сделал пластическую операцию.

Фото: Instagram Instagram

Он этого не скрывал, и даже делился впечатлениями из больницы со своими подписчиками.

Манукян объяснял, что обратился к хирургу для липосакции – удаления лишнего жира.

Реабилитационный период прошел, и Дава с удовольствием демонстрирует нового себя и участникам телешоу «Дом-2», и зрителям.

В инстаграме он тоже выложил свою фотографию, где он запечатлен с голым торсом.

Как по волшебству, на животе шоумена появились «кубики».

Скандальный блогер Лена Миро , которая прекрасно разбирается во всяческих фитнес-ухищрениях, сразу разглядела подвох. О чем и написала в своем ЖЖ.

«Сам-то Дава гордится «кубиками», которыми его обеспечил пластический хирург. Радуется своему новому прессу, как дурак - фантикам. А чему радуется, собственно? Тому, что встал на один уровень с Оксаной Самойловой?

«Кубики» - некрасивые: натужные какие-то. Видно, что ненастоящие. И нижняя часть живота - тоже некрасивая: мягкая, дебелая, как у поповской дочки из сказки. «кубики» себе настругал, но очевидное во внимание не принял: пресс «стиральная доска» должен идти в совокупности с сухой нижней частью живота и с заострённым лицом, но никак не с сытым пряником по циркулю ».

Комментарии фолловеров тоже недобрые:

«Вызывает ощущение, что на еще один кубик ему не хватило. Два ряда шли по цене одного, третий, видимо, бесплатно, а вот на ниже пупка - не хватило».

Как ранее писал «Рамблер», блогер и певец Давид Манукян стал новым ведущим «Дома-2. Манукян занял место ушедшей из проекта Ольги Бузовой.