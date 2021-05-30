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Манукяна обсмеяли за «ненастоящие» кубики на животе

Ирина Лебедева
43 минуты назад
Бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян не так давно сделал пластическую операцию.
Манукяна обсмеяли за «ненастоящие» кубики на животе
Фото: InstagramInstagram
Он этого не скрывал, и даже делился впечатлениями из больницы со своими подписчиками.
Манукян объяснял, что обратился к хирургу для липосакции – удаления лишнего жира.
Реабилитационный период прошел, и Дава с удовольствием демонстрирует нового себя и участникам телешоу «Дом-2», и зрителям.
В инстаграме он тоже выложил свою фотографию, где он запечатлен с голым торсом.
Как по волшебству, на животе шоумена появились «кубики».
Скандальный блогер Лена Миро, которая прекрасно разбирается во всяческих фитнес-ухищрениях, сразу разглядела подвох. О чем и написала в своем ЖЖ.
«Сам-то Дава гордится «кубиками», которыми его обеспечил пластический хирург. Радуется своему новому прессу, как дурак - фантикам. А чему радуется, собственно? Тому, что встал на один уровень с Оксаной Самойловой?
«Кубики» - некрасивые: натужные какие-то. Видно, что ненастоящие. И нижняя часть живота - тоже некрасивая: мягкая, дебелая, как у поповской дочки из сказки. «кубики» себе настругал, но очевидное во внимание не принял: пресс «стиральная доска» должен идти в совокупности с сухой нижней частью живота и с заострённым лицом, но никак не с сытым пряником по циркулю ».
Комментарии фолловеров тоже недобрые:
«Вызывает ощущение, что на еще один кубик ему не хватило. Два ряда шли по цене одного, третий, видимо, бесплатно, а вот на ниже пупка - не хватило».
Как ранее писал «Рамблер», блогер и певец Давид Манукян стал новым ведущим «Дома-2. Манукян занял место ушедшей из проекта Ольги Бузовой.
Выпуски с Давой начнут показывать с 1 июня.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Оксана Самойлова,Лена Миро,
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