Панин пожелал Дюжеву «сдохнуть»

Алексей Панин
выложил в инстаграм видеоролик, где он с приятельницами отдыхает в кафе.
Лето, солнце, хорошее вино и хорошее настроение. Новая знакомая Алексея, которая приехала к нему в гости, родом из Нижнего Поволжья.
И, как оказалось, она не знала, что Панин – известный актер. Вот фамилию Дюжев слышал. А Панин – нет.
Девушка всплескивает руками и весело смеется.
«То есть ты знала, кто такой Дюжев, а кто такой Панин – нет?», - несерьезно возмущается Панин и тоже хохочет.
В микроблоге Алексей написал:
«Дима Дюжев, чтоб ты сдох!»
На всякий случай, правда, добавил:
Как ранее писал
«Рамблер», Актер Алексей Панин «совершенно случайно» узнал о существовании четвертой дочери. Об этом он рассказал Лолите Милявской
в программе «ДНК-шоу».
Панин сообщил, что с матерью четвертой дочки его связывал лишь секс. Поэтому девушка решила скрыть свою беременность и факт рождения ребенка.
Спустя время Панин узнал о существовании четвертой дочки от общих знакомых.