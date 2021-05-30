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Панин пожелал Дюжеву «сдохнуть»

Ирина Лебедева
1 час назад
Алексей Панин выложил в инстаграм видеоролик, где он с приятельницами отдыхает в кафе.
Лето, солнце, хорошее вино и хорошее настроение. Новая знакомая Алексея, которая приехала к нему в гости, родом из Нижнего Поволжья.
И, как оказалось, она не знала, что Панин – известный актер. Вот фамилию Дюжев слышал. А Панин – нет.
Девушка всплескивает руками и весело смеется.
«То есть ты знала, кто такой Дюжев, а кто такой Панин – нет?», - несерьезно возмущается Панин и тоже хохочет.
В микроблоге Алексей написал:
«Дима Дюжев, чтоб ты сдох!»
На всякий случай, правда, добавил:
«Люблю тебя!»
Как ранее писал «Рамблер», Актер Алексей Панин «совершенно случайно» узнал о существовании четвертой дочери. Об этом он рассказал Лолите Милявской в программе «ДНК-шоу».
Панин сообщил, что с матерью четвертой дочки его связывал лишь секс. Поэтому девушка решила скрыть свою беременность и факт рождения ребенка.
Спустя время Панин узнал о существовании четвертой дочки от общих знакомых.
Шоу-бизнес,Видео,Алексей Панин,Лолита Милявская,
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