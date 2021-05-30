Панин пожелал Дюжеву «сдохнуть»

Алексей Панин выложил в инстаграм видеоролик, где он с приятельницами отдыхает в кафе.

Лето, солнце, хорошее вино и хорошее настроение. Новая знакомая Алексея, которая приехала к нему в гости, родом из Нижнего Поволжья.

И, как оказалось, она не знала, что Панин – известный актер. Вот фамилию Дюжев слышал. А Панин – нет.

Девушка всплескивает руками и весело смеется.

«То есть ты знала, кто такой Дюжев, а кто такой Панин – нет?», - несерьезно возмущается Панин и тоже хохочет.

В микроблоге Алексей написал:

«Дима Дюжев, чтоб ты сдох!»

На всякий случай, правда, добавил:

«Люблю тебя!»

Как ранее писал «Рамблер», Актер Алексей Панин «совершенно случайно» узнал о существовании четвертой дочери. Об этом он рассказал Лолите Милявской в программе «ДНК-шоу».

Панин сообщил, что с матерью четвертой дочки его связывал лишь секс. Поэтому девушка решила скрыть свою беременность и факт рождения ребенка.