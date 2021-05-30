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Родным Шацкой не хватило денег на ее похороны

Ирина Лебедева
16 минут назад
Последняя воля Заслуженной артистки Российской Федерации Нины Шацкой не была исполнена. Вдова Леонида Филатова просила похоронить ее рядом с супругом.
Родным Шацкой не хватило денег на ее похороны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Последнее пристанище Филатова – на Ваганьковском кладбище. Но его жену похоронили на Троекуровском.
Причина банальна – родственники не нашли денег. На Ваганьковском погосте затребовали большую сумму.
Такими средствами семья Шацкой не располагала, а помощников и спонсоров не нашлось. Театр на Таганке, где служила Шацкая, не прислал даже венок.
Об этой печальной истории рассказали журналисты телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ.
«Родных сразу предупредили, что это обойдется им почти в один миллион рублей. Помимо затрат на похороны, нужно демонтировать памятник Филатову, укрепить грунт, через год вернуть бронзовую статую на прежнее место. Невестка Шацкой занималась похоронами, пока ее муж лежал в реанимации. Узнав о неподъемной сумме, она схватилась за голову», - сообщает Экспресс Газета.
В результате похороны звезды состоялись на Троекуровском кладбище. Они были очень скромными и немноголюдными.
Сын Нины Сергеевны только в день похорон выписался из больницы – он тяжело болел ковидом, и буквально еле стоял на ногах, прощаясь с матерью.
Как ранее писал «Рамблер», редакторы программы попытались задать вопрос о спонсировании последней воли актрисы Ирине Апексимовой – директору «Содружества актеров Таганки», где Шацкая проработала последние 27 лет, однако та бросила трубку.
Шоу-бизнес,Леонид Филатов,Нина Шацкая,НТВ,Россия,
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