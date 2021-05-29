Невеста Краско опровергла обвинения в корысти

Наталья Смыкова 42-летняя приятельница 90-летнего актера Ивана Краско , заявила, что у нее нет никаких корыстных целей по отношению к будущему супругу.

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Ранее Вячеслав Смородинов , арт-директор пожилого актера, высказал свое возмущение по поводу «охомутавшей» ветерана сцены Смыковой, мечтающей выйти за него замуж и заполучить вскорости все имущество, в частности, дачу за 6 млн рублей.

Иван Иванович был четырежды женат. В последний раз он заключил брак с женщиной моложе себя на 60 лет. Этот союз не просуществовал и трех лет

Сейчас же он вновь планирует создать семью.

Разница в возрасте с избранницей почти 50 лет его не смущает, ну а окружающие считают Смыкову охотницей за наследством.

Наталья же рассказывает, что это она при необходимости помогает Краско финансово.

«Брачный контракт готова подписать. Без проблем. У меня есть свой доход, которого мне вполне хватает», - приводит ее слова «Собеседник».

При этом после замужества Смыкова не планирует перебираться в загородный дом супруга.

Напротив, она приглашает Ивана Ивановича переехать в ее квартиру.

На вопрос журналиста об интимной жизни со столь возрастным мужем Наталья дала ответ, что у них все так же, как и у прочих пар.

Как ранее писал «Рамблер», певица и актриса Алена Кравец посоветовала новой избраннице 90-летнего актера Ивана Краско вместо замужества показаться врачу.