Невеста Краско опровергла обвинения в корысти

Наталья Смыкова 42-летняя приятельница 90-летнего актера Ивана Краско
, заявила, что у нее нет никаких корыстных целей по отношению к будущему супругу.
Ранее Вячеслав Смородинов
, арт-директор пожилого актера, высказал свое возмущение по поводу «охомутавшей» ветерана сцены Смыковой, мечтающей выйти за него замуж и заполучить вскорости все имущество, в частности, дачу за 6 млн рублей.
Иван Иванович был четырежды женат. В последний раз он заключил брак с женщиной моложе себя на 60 лет. Этот союз не просуществовал и трех лет
Сейчас же он вновь планирует создать семью.
Разница в возрасте с избранницей почти 50 лет его не смущает, ну а окружающие считают Смыкову охотницей за наследством.
Наталья же рассказывает, что это она при необходимости помогает Краско финансово.
«Брачный контракт готова подписать. Без проблем. У меня есть свой доход, которого мне вполне хватает», - приводит ее слова «Собеседник».
При этом после замужества Смыкова не планирует перебираться в загородный дом супруга.
Напротив, она приглашает Ивана Ивановича переехать в ее квартиру.
На вопрос журналиста об интимной жизни со столь возрастным мужем Наталья дала ответ, что у них все так же, как и у прочих пар.
Как ранее писал
«Рамблер», певица и актриса Алена Кравец
посоветовала новой избраннице 90-летнего актера Ивана Краско вместо замужества показаться врачу.
По ее словам, она бы никогда не выбрала Краско, потому что ему 90 лет, и он «еле ходит».