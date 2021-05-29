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Проклова шокировала публику заявлением о бесплодии Абдулова

Ирина Лебедева
48 минут назад
Очередное шокирующее заявление сделала Елена Проклова. Он прокомментировала историю с появлением «внебрачного сына» покойного Александра Абдулова.
Проклова шокировала публику заявлением о бесплодии Абдулова
Фото: InstagramInstagram
В программе шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия -1» Проклова сказала, что ей прекрасно известно то, что Абдулов не мог иметь детей – он лично ей об этом говорил.
«Если бы у Саши была такая возможность, то у него, наверное, было бы много детей. Потому что любая женщина, которая с ним была, безусловно, хотела претендовать на возможность быть матерью его ребенка. Но Саша сам неоднократно в приватном разговоре говорил о том, что у него не может быть детей», - приводят ее слова 7 Дней.
Однако гост студии сочли это заявление весьма спорным.
Во-первых, за год до смерти актера у него родилась дочь. И никто никогда не сомневался, что это его родной ребенок.
Во-вторых, даже при наличии каких-то сложностей, к услугам Абдулова были все возможности современной медицины.
Как ранее писал «Рамблер», актриса Елена Проклова продала квартиру в центре Москвы, чтобы расплатиться с долгами, пишет «Комсомольская правда».
Долги образовались во время пандемии – актриса строит домик в горах в Хостинском районе Сочи, а из-за локдауна Проклова на время лишилась заработков.
Шоу-бизнес,Елена Проклова,Комсомольская правда,
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