Гримерку для Давы после Бузовой «вымывали святой водой»

Давид Манукян , экс-жених Ольги Бузовой, сказал, что очень рад поработать на проекте «Дом-2», это было его давней мечтой.

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У всех есть гримерные комнаты. А вот Даве досталась та, что ранее принадлежала его бывшей возлюбленной.

Андрей Черкасов рассказало, что помещение подготовлено. Да еще как! Там не просто сделана уборка, а святой водой обработано.

«Фишка состоит в том, что Давид займет гримерную комнату, которая некогда принадлежала Ольге Бузовой. Мы вычищали, вымывали эту гримерку святой водой, чтобы Давид даже не почувствовал аромат бывшей возлюбленной», — цитирует слова Черкасова teleprogramma.pro.

Коллеги Давы предполагают, что поклонники Ольги будут портить ему кровь, особенно поначалу. Но сам Манукян настроен оптимистично.

Как ранее писал «Рамблер», блогер, певец и бывший бойфренд Ольги Бузовой Дава Манукян сделал липосакцию в одной из московских клиник.