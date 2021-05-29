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Гримерку для Давы после Бузовой «вымывали святой водой»

Ирина Лебедева
25 минут назад
Давид Манукян, экс-жених Ольги Бузовой, сказал, что очень рад поработать на проекте «Дом-2», это было его давней мечтой.
Гримерку для Давы после Бузовой «вымывали святой водой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
У всех есть гримерные комнаты. А вот Даве досталась та, что ранее принадлежала его бывшей возлюбленной.
Андрей Черкасов рассказало, что помещение подготовлено. Да еще как! Там не просто сделана уборка, а святой водой обработано.
«Фишка состоит в том, что Давид займет гримерную комнату, которая некогда принадлежала Ольге Бузовой. Мы вычищали, вымывали эту гримерку святой водой, чтобы Давид даже не почувствовал аромат бывшей возлюбленной», — цитирует слова Черкасова teleprogramma.pro.
Коллеги Давы предполагают, что поклонники Ольги будут портить ему кровь, особенно поначалу. Но сам Манукян настроен оптимистично.
Как ранее писал «Рамблер», блогер, певец и бывший бойфренд Ольги Бузовой Дава Манукян сделал липосакцию в одной из московских клиник.
По информации источника, Манукян сделал липосакцию спины, подбородка и живота, а также миниабдоминопластику.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Влад Кадони,Андрей Черкасов,Ольга Орлова,Ксения Бородина,
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