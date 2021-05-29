Барабаш отверг обвинения в двоеженстве

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Алексей уверен, что любил всех своих жен, однако не понимал, что брак – это не легкий курортный роман, а в чем-то работа по выстраиванию отношений.

«Есть такое понятие — неразвитый мужчина, инфантил. Я так прожил достаточно много лет. Я был легкомысленным, не знал об ответственности, не задумывался о семье как о чем-то продолжительном. Для меня все было стихийной чередой обстоятельств», - цитирует его слова 5 Канал.

Самыми скандальными были отношения Алексея с его четвертой супругой – актрисой Анной Здор . Ради нее мужчина ушел от третьей жены Юлии, их общему сыну Матвею тогда было только 2 месяца.

В союзе с Анной родилась дочь Варвара, но брак продержался всего около двух лет. Анна обвинила Барабаша в двоеженстве – в измене с Юлией, в жизни на две семьи.

Алексей же сказал, что в какой-то момент просто решил вернуться в прежние отношения.

«Я не жил на две семьи. Я вернулся к предыдущей жене. Это, наверное, самый неприятный момент из моей семейной жизни — вход в реку, в которую не надо было идти дважды. Тут не было момента совмещения: мол, просыпался в одном месте, а потом ехал в другое. Было очень тяжелое расставание, все предали огласке, снимали какие-то передачи, лили много грязи, затевали судебные процессы», — объяснил он.

Тем не менее, по прошествии времени, Алексей сумел (по его словам) наладить дружеские отношения со всеми бывшими.

Как ранее писал «Рамблер», Барабаш признался, что два года назад в течение четырех дней у него дважды случился инсульт.

По словам Алексея, рядом с ним была его девушка, и они вовремя успели добраться до больницы.