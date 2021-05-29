На «Доме-2» снова драка

Скандалом и даже дракой закончился очередной выпуск возрожденного на телеканале «Ю» телешоу «Дом-2».

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Мужчины конфликтовали за внимание прекрасной дамы.

Тот решил, что это - судьба и он герой ее романа.

Но 37-летняя Ермакова решила строить отношения с другим участником шоу, 22-летним Артемом Мартинчиком.

Сергей начал предъявлять Надежде претензии – для чего же тогда она его пригласила на телестройку?

Дама ответила довольно обидно.

«С Темой мне весело. Мне реально с ним интересно общаться. Сравнивая двух мужчин в одинаковых предлагаемых обстоятельствах — увы, не в пользу Сережи. Он тяжелый, в нем нет юмора и какой-то легкости, что есть в Теме».

Лазарев посоветовал Ермаковой заткнуться, Мартинчик хамства не стерпел и бросился в рукопашную.

Как оказалось, выбор Надежда все же сделала неверный. Артем предпочел более молодую участницу шоу, и Ермакова заявила, что покидает проект.