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На «Доме-2» снова драка

Ирина Лебедева
1 час назад
Скандалом и даже дракой закончился очередной выпуск возрожденного на телеканале «Ю» телешоу «Дом-2».
На «Доме-2» снова драка
Фото: InstagramInstagram
Мужчины конфликтовали за внимание прекрасной дамы.
Тот решил, что это - судьба и он герой ее романа.
Но 37-летняя Ермакова решила строить отношения с другим участником шоу, 22-летним Артемом Мартинчиком.
Сергей начал предъявлять Надежде претензии – для чего же тогда она его пригласила на телестройку?
Дама ответила довольно обидно.
«С Темой мне весело. Мне реально с ним интересно общаться. Сравнивая двух мужчин в одинаковых предлагаемых обстоятельствах — увы, не в пользу Сережи. Он тяжелый, в нем нет юмора и какой-то легкости, что есть в Теме».
Лазарев посоветовал Ермаковой заткнуться, Мартинчик хамства не стерпел и бросился в рукопашную.
Как оказалось, выбор Надежда все же сделала неверный. Артем предпочел более молодую участницу шоу, и Ермакова заявила, что покидает проект.
Как ранее сообщал «Рамблер», попасть в обновленное шоу пытались Ольга Рапунцель с мужем Дмитрием Дмитренко и дочками Василисой и Софией.
Однако семья сразу получила отказ. По словам Дмитренко, продюсеры проекта сказали, что им не нужны семейные пары, уже построившие любовь на «Доме-2».
Шоу-бизнес,Дмитрий Дмитренко,Ольга Рапунцель,Надежда Ермакова,Сергей Лазарев,Орел,
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