Бывшая жена Макеева отсудила у него алименты

Бывшая супруга участника Дома-2 Романа Макеева Светлана отсудила у него алименты. Подробности судебного разбирательства рассказал журнал StarHit.
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Многодетный отец много раз утверждал, что помогает наследникам финансами и поддерживает с ними общение. Но его бывшая жена уверяет, что не видела никаких денег, потому и подала в суд на алименты.
«Пройдя три заседания, мы выиграли дело! Решение вступило в силу! А теперь посмотрим, отвечают ли эти люди за свои слова, которые бросали мне в лицо полгода. Они говорили, что алименты будут выплачивать после суда», - поделилась Светлана.
При этом, она отказалась от алиментов на старшего сына. Он сейчас проживает вместе с Романом и его супругой Анастасией Макеевой.
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