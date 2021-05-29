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Бывшая жена Макеева отсудила у него алименты

Елена Прошина
15 минут назад
Бывшая супруга участника Дома-2 Романа Макеева Светлана отсудила у него алименты. Подробности судебного разбирательства рассказал журнал StarHit.
Бывшая жена Макеева отсудила у него алименты
Фото: @rm312@rm312
Многодетный отец много раз утверждал, что помогает наследникам финансами и поддерживает с ними общение. Но его бывшая жена уверяет, что не видела никаких денег, потому и подала в суд на алименты.
«Пройдя три заседания, мы выиграли дело! Решение вступило в силу! А теперь посмотрим, отвечают ли эти люди за свои слова, которые бросали мне в лицо полгода. Они говорили, что алименты будут выплачивать после суда», - поделилась Светлана.
При этом, она отказалась от алиментов на старшего сына. Он сейчас проживает вместе с Романом и его супругой Анастасией Макеевой.
Ранее «Рамблер» писал, что Пелагея бурно отреагировала на то, что хоккеист Иван Телегин в августе женится на Марии Гончар. Певица и хоккеист развелись год назад. Пелагея, по словам друзей Телегина, в шоке от того, как быстро он нашел себя в новых отношениях.
Шоу-бизнес,Мария Гончар,Анастасия Макеева,Иван Телегин,StarHit,
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