Панин был убит: Друг актера провел собственное расследование

Друг и директор актера Андрея Панина Геннадий Русин провел собственное расследование его гибели.

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28 мая Андрею Панину могло исполниться 59 лет. Как сообщал «Рамблер», его жизнь трагически оборвалась 8 лет назад. Тело артиста со следами насильственной смерти нашли в его квартире.

Поначалу говорилось, что Панин умер в результате несчастного случая, упав с высоты собственного роста и ударившись головой.

Однако судмедэксперты пришли к выводу, что в результате случайного падения актер не мог получить такие повреждения: лицо Панина было разбито в кровь, правый глаз закрылся от выраженной параорбитальной гематомы, обнаружены ссадины на костяшках пальцев рук, гематомы в области коленных суставов, в ранах были найдены осколки стекла. Панин, скорее всего, сопротивлялся и ранил убийцу. На борьбу указывали и другие признаки: следы крови, беспорядок по всей квартире, сдвинутая мебель.

СК РФ возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В 2015 году стало известно, что уголовное дело закрыли «за отсутствием состава преступления».

По мнению Геннадия Русина, Андрей Панин был убит, однако произошло это не намеренно.

«Я думаю, конечно, убивать его никто не собирался. Он же боксом занимался и вступил в поединок с теми людьми. В результате они ушли и закрыли с обратной стороны дверь на ключ. А в этот момент мой друг лежал и истекал кровью. Андрей умер из-за отека мозга», - сказал он РИА ФАН.

Русин сообщил, что друзья Панина организовали собственное расследование, которое привело их к украинским бизнесменам, которые «взяли в оборот» и обманули Панина, когда тот снимался в Крыму.