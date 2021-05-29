Дочь Заворотнюк ответила на слухи об ухудшении состояния матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк
отреагировала на сплетни, которые в сети распространяют о ее матери. Она поделилась своими эмоциями в Story в своем Instagram
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«Слухи порой настолько ужасные, что плакать хочется, просто от степени жестокости», - сказала она.
Ранее в сети появилась информация, что Заворотнюк стало хуже. Некоторые пользователи отмечают, что слухов вокруг заболевания артистки было бы меньше, если бы семья не скрывала всю достоверную информацию.
В 2019 году Анастасии Заворотнюк диагностировали раковое заболевание. Актриса борется с глиобластомой. Недавно в сети появилась информация, якобы состояние актрисы вновь ухудшилось после короткой ремиссии.
Ранее «Рамблер» писал, что мошенники наживаются на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. В частности, она проводят подозрительные конкурсы на фейковой странице артистки.