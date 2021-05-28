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Элджей оправдал свое задержание новым треком

Вероника Полынина
1 час назад
Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) выпустил трек под названием «Первая полоса», который он представил как «правду о своем задержании».
Элджей оправдал свое задержание новым треком
Фото: ТАССТАСС
В треке говорится, что Элджей «просто угорал», а вовсе не ехал пьяным за рулем, что пятеро инспекторов ДПС пытались «развести» его на деньги, что он попал во все СМИ, всего лишь отказавшись «по***ть».
Главный посыл композиции – вся история с задержанием была лишь пиар-ходом перед выходом нового материала.
Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад Элджея поймали пьяным за рулем. Чтобы не лишаться водительских прав, певец предложил инспекторам решить вопрос на месте за 300 тысяч рублей. Правоохранители от взятки отказались. После этого Узенюк предложил инспекторам 500 тысяч, а затем и 700 тысяч рублей. Тем не менее, у Элджея забрали права и составили на него протокол. Ему пришлось вызывать на место друга, чтобы он довез его до дома.
Шоу-бизнес,Алексей Узенюк,ГИБДД,
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