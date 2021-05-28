Элджей оправдал свое задержание новым треком

Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад Элджея поймали пьяным за рулем. Чтобы не лишаться водительских прав, певец предложил инспекторам решить вопрос на месте за 300 тысяч рублей. Правоохранители от взятки отказались. После этого Узенюк предложил инспекторам 500 тысяч, а затем и 700 тысяч рублей. Тем не менее, у Элджея забрали права и составили на него протокол. Ему пришлось вызывать на место друга, чтобы он довез его до дома.