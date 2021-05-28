«Когда видимся – кайфуем»: Никита Пресняков рассказал об отношениях с братом и отчимом

Никита Пресняков Как отметил Никита Пресняков, подружился он и с отцом Дени, бизнесменом Русланом Байсаровым. «Он стал близким мне человеком. Я помню, как он возил нас в горы кататься на сноубордах. Давал мужские советы в плане общения с девушками. Мы с ним играли в приставку без конца. С Мишей Земцовым, нынешним мужем мамы, сейчас тоже отличные отношения. Он словно мне старший брат», — сказал певец. больше по теме