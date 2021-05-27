Джоли обеспокоила ситуация в Белоруссии

Как сообщается в телеграм-канале By culture, Джоли сказала Алексиевич, что недавно прочитала ее книгу «У войны неженское лицо», и она произвела на нее огромное впечатление.
Актриса и писательница обсудили судьбу политзаключенных в Белоруссии и способы им помочь. Алексиевич рассказала голливудской знаменитости о 17-летнем Никите Золотареве, приговоренном к пяти годам заключения в воспитательной колонии за участие в акциях протеста в августе 2020 года. Молодой человек болен эпилепсией, его отец утверждает, что его избивают и не дают необходимые лекарства.
Кроме того, Джоли и Алексиевич поговорили о детском хосписе в Гродно, на который власти оказывают давление из-за политических высказываний директора учреждения. Джоли выразила обеспокоенность судьбой хосписа и сказала, что отслеживает ситуацию вокруг него.
Как писал «Рамблер», накануне стало известно, что Анджелина Джоли проиграла суд своему бывшему мужу Брэду Питту. Она пыталась оформить единоличную опеку над их детьми, Брэд настаивал на совместной опеке.