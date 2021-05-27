Джоли обеспокоила ситуация в Белоруссии

Актриса и писательница обсудили судьбу политзаключенных в Белоруссии и способы им помочь. Алексиевич рассказала голливудской знаменитости о 17-летнем Никите Золотареве, приговоренном к пяти годам заключения в воспитательной колонии за участие в акциях протеста в августе 2020 года. Молодой человек болен эпилепсией, его отец утверждает, что его избивают и не дают необходимые лекарства.