Вера Брежнева решила отказаться от соцсетей

Российская певица, экс-участница «ВИА Гры» Вера Брежнева решила частично отказаться от общения в Интернете.

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Как передаёт сайт Радио «Комсомольская правда», в Instagram она подчеркнула, что часть её работы происходит в телефоне. Поэтому в транспорте она почти всегда в рабочем процессе.

«Но есть и время, которое просто провожу в соцсетях. И это стало очень плохой привычкой», — подчеркнула Брежнева.

Поэтому она этого решила ввести следующее ограничение — после 21:00 она не пользуется соцсетями.

«Столько времени свободного вечером появилось», — отметила певица.

Однако судя по аккаунтам Брежневой, это ограничение не влияет на её общение с фанатами в Сети — исполнительница выкладывает свежие посты практически каждый день.

Ранее сообщалось, что Брежнева удивила своих фанатов, выложив фото, на котором она предстала с длинными кудрявыми волосами. Артистку невозможно узнать не только из-за новой причёски, но и из-за очков, скрывающих половину лица.