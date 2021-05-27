Пелагея оставила экс-мужа без элитной квартиры

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Согласно решению суда, Телегину пришлось отдать экс-супруге всю свою недвижимость, а также деньги от проданного автомобиля.

«Пелагея забрала у Вани всю недвижимость, которая у него была. Он отдал ей квартиру в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера», половину денег от проданного «Бентли» Continental GT и загородный дом на Новой Риге. Плюс ко всему он еще и выплачивает ипотеку за этот дом», - рассказали источники газеты.

Напомним также, что Телегин выплачивает бывшей жене на содержание общей дочери Таисии четверть своих доходов, половина из этой суммы поступает на специальный счет, которым Таисия сможет воспользоваться после наступления совершеннолетия.