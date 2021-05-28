СМИ рассказали о выписке Шнурова из Петербурга

Портал обратил внимание на данные Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), согласно которым 18 мая Шнуров встал на учет в качестве индивидуального предпринимателя в московской налоговой.
По информации ЕГРИП, в 2014 году Шнуров стал индивидуальным предпринимателем в Петербурге «в области исполнительских искусств». Портал отметил, что смена места регистрации ИП означает и смену прописки в паспорте.
Адвокат из Pen&Paper Станислав Данилов
объяснил, что адрес регистрации ИП совпадает с адресом регистрации физического лица. А управляющий партнёр «ЮК Закон и Налоги» Алексей Гатин добавил, что ИП регистрируют именно по месту официальной прописки, а не по фактическому адресу.
Как писал «Рамблер», ранее в эфире ток-шоу на «Z+» Шнуров поучаствовал в баттле с дизайнером Артемием Лебедевым
, поддержав родной Санкт-Петербург.
Он заявил, что москвичи заполонили город и выгнать их никак не удается.
«Сколько еще нужно поставить грузовиков на улице Рубинштейна, чтобы не видеть московских *** [рож]», - говорил Шнуров.