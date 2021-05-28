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«Пелагея в шоке»: как певица отреагировала на свадьбу бывшего мужа

Елена Прошина
42 минуты назад
Хоккеист Иван Телегин в августе женится на своей невесте Марии Гончар. О том, как отреагировала бывшая жена Пелагея рассказали «Комсомольской правде» друзья спортсмена.
«Пелагея в шоке»: как певица отреагировала на свадьбу бывшего мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Певица и хоккеист развелись год назад. Пелагея, по словам друзей Телегина, в шоке от того, как быстро он нашел себя в новых отношениях.
«Пелагея была в шоке, узнав о готовящейся свадьбе Вани. Она была уверена, что еще сможет вернуть его в семью», - говорят друзья хоккеиста.
Они также назвали стоимость предстоящего торжества. Свадьба обойдется Телегин примерно в 50 млн рублей. Есть информация, что свадебное платье Марии Гончар обойдется примерно в 10 млн рублей.
Ранее «Рамблер» писал, что Пелагея и Телегин в настоящее время делят имущество. Отмечается, что певица может забрать у хоккеиста почти всю недвижимость.
Шоу-бизнес,Мария Гончар,Иван Телегин,Комсомольская правда,
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