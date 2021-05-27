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Алана Мамаева назвала патриарха Кирилла своим крёстным отцом

News.ru
1 час назад
Экс-супруга полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева Алана рассказала, что её крестил будущий патриарх всея Руси Кирилл. Об этом девушка рассказала во время своего интервью на YouTube-шоу «Алёна, блин!».
Алана Мамаева назвала патриарха Кирилла своим крёстным отцом
Фото:  alana_mamaeva/instagram.com alana_mamaeva/instagram.com
Жена футболиста рассказала, что является уроженкой Калининграда, где в то время проводил службы будущий патриарх.
Я сама же из Калининграда, там родилась, мои братья тоже. А он как раз работал там, — рассказала Алана.
Мамаева также добавила, что во время крещения у неё была только крёстная мать, а вместо крёстного отца был батюшка Кирилл.
Так и получилось: у нас была только крёстная мама, отца не было, им стал батюшка, — заявила девушка.
Девушка заметила, что, возможно, это связано с тем, что ей «немножко и фартит», поскольку батюшки молятся за своих крёстных детей. Также она отметила, что в настоящее время уже долгие годы не поддерживает с Кириллом никакой связи.
Ранее Алана Мамаева, отвечая на вопрос одного из подписчиков своего Instagram, связала поражения «Ростова» с её разводом с супругом.
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