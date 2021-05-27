Юлия Шилова выходит замуж

Писательница Юлия Шилова сообщила, что выходит замуж. Ее избранником стал Андрей Маркидонов. По словам Юлии, между ними быстро вспыхнул роман, сразу после первой встречи мужчина начал за ней ухаживать. Теперь литератор готовится к свадьбе.

Напомним, что ранее Шилова поругалась с возлюбленным и разорвала помолвку. Буквально в середине мая между женихом и невестой случился конфликт, а Юлия сообщила, что передумала выходить замуж за Маркидонова. Однако спустя некоторое время пара все же смогла помириться, и помолвка состоялась. Шилова отмечает, что жених окружил ее любовью и заботой.