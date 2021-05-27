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Юлия Шилова выходит замуж

Экспресс газета
4 часа назад
Продление антикризисных мер на рынке кредитования грозит образованием пузырейЮлия Шилова приятно удивила своих поклонников, сообщив, что выходит замуж. А ведь совсем недавно знаменитая писательница разорвала помолвку с возлюбленным.
Юлия Шилова выходит замуж
Фото: InstagramInstagram
Писательница Юлия Шилова сообщила, что выходит замуж. Ее избранником стал Андрей Маркидонов. По словам Юлии, между ними быстро вспыхнул роман, сразу после первой встречи мужчина начал за ней ухаживать. Теперь литератор готовится к свадьбе.
«С Андреем я встретилась на грандиозном дне рождения нашего общего друга. Оказалось, что у нас общие взгляды. Мы уже взрослые люди. Одному хорошо, а вдвоем всегда лучше. Ухаживал быстро. Но в наше время уже нет времени для медленных танцев. Поэтому встретились и уже больше не расставались. Так что все отлично. Просто двое нашли друг друга в этом мире и решили быть вместе, ведь им здорово. Слава Богу, мы сейчас вместе, все у нас нормально», — рассказала Юлия.
Напомним, что ранее Шилова поругалась с возлюбленным и разорвала помолвку. Буквально в середине мая между женихом и невестой случился конфликт, а Юлия сообщила, что передумала выходить замуж за Маркидонова. Однако спустя некоторое время пара все же смогла помириться, и помолвка состоялась. Шилова отмечает, что жених окружил ее любовью и заботой.
«Меня, наверное, уже ничего не может подкупить в отношениях, но тут я поняла, что мы внутри какие-то уж очень одинаковые. Как из одного теста. Именно это и подкупило. Захотелось все продолжить, а не останавливать», — поделилась Юлия Шилова с WomanHit.
Шоу-бизнес,Юлия Шилова,
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