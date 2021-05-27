Долина ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Поклонники обвинили Ларису Долину в том, что та ретуширует свои снимки, чтобы выглядеть моложе. Как заявила певица, она не использует фотошоп, а эффект достигается благодаря хорошему освещению и диете, пишет Пятый канал.

Фото: larisa.dolina.official/instagram.com larisa.dolina.official/instagram.com

В последнее время артистка выкладывает в соцсетях снимки, на которых она выглядит заметно помолодевшей. В СМИ появилась информация, что исполнительница забросила свою любимую кефирную диету и обратилась в клинику для похудения. По слухам, Долина провела месяц в детокс-центре и заплатила более одного миллиона рублей за VIP-палату и специальный рацион.

Сама королева джаза уверяет, что похудела на 20 килограммов благодаря интервальному голоданию. Теперь снимками обновлённой фигуры звезда регулярно хвастается в Сети. Однако пользователи уверены, что певица умело использует фотошоп и пытается всех обмануть.

Мне мало кто верит, к сожалению. Все утверждают, что все фотографии, которые я публикую в инстаграме — это фотошоп, — призналась Долина.

По её словам, она не использует фотошоп, просто следит за своим лицом и телом, использует маски и обёртывания.

Никакого фотошопа! Ни грамма! Просто очень хороший свет и то, что я сбросила 21 килограмм лишний. Вот и всё. А женщины многие ленивые просто, поэтому они и критикуют меня, — рассказала Долина.