Гостей на дне рождения Орбакайте оставили без торта

Ранее «Рамблер» писал о подлинных отношениях между певицей Кристиной Орбакайте и ее матерью Аллой Пугачевой. Примадонна редко брала Кристину на гастроли. Большую часть времени девочка проводила с дедушкой. Она даже хотела сбежать из дома, потому что ей не хватало материнского внимания. Кроме того, около подъезда их дома постоянно дежурили толпы фанатов, которые не давали прохода ее дочери. До 15 лет Орбакайте жила с бабушкой и дедушкой. После смерти бабушки она переехала к матери и была предоставлена самой себе. При этом сейчас у матери и дочери хорошие отношения.