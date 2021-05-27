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Гостей на дне рождения Орбакайте оставили без торта

Елена Прошина
47 минут назад
На юбилее певицы Кристины Орбакайте гости не смогли разрезать торт. На сайте «7 дней» напомнили, что имениннице исполнилось 50 лет.
Гостей на дне рождения Орбакайте оставили без торта
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В завершении праздничного вечера гостям предложили большой четырехъярусный торт. Однако никому не удалось его разрезать.
«Он что, совсем не режется?», - звучали недоумевающие голоса.
Тем не менее, это не испортило праздник. Поздравить Орбакайте пришли супруг Михаил Земцов с дочерью Клавдией, мать Алла Пугачева с Максимом Галкиным, отец Миколас Орбакас, сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров, а также Филипп Киркоров, Борис Моисеев, Александр Ревва, Валерия, Иосиф Пригожин и другие знаменитости.
Ранее «Рамблер» писал о подлинных отношениях между певицей Кристиной Орбакайте и ее матерью Аллой Пугачевой. Примадонна редко брала Кристину на гастроли. Большую часть времени девочка проводила с дедушкой. Она даже хотела сбежать из дома, потому что ей не хватало материнского внимания. Кроме того, около подъезда их дома постоянно дежурили толпы фанатов, которые не давали прохода ее дочери. До 15 лет Орбакайте жила с бабушкой и дедушкой. После смерти бабушки она переехала к матери и была предоставлена самой себе. При этом сейчас у матери и дочери хорошие отношения.
Шоу-бизнес,Дени Байсаров,Михаил Земцов,Борис Моисеев,Максим Галкин,Никита Пресняков,Иосиф Пригожин,Александр Ревва,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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