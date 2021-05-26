"Паскудство": Лена Миро о фотосессии Бузовой в монастыре

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По мнению Миро, Бузова – «отвратительно воспитанный человек», а ее фотосессия в монастыре – «паскудство».

Блогерша считает, что экс-ведущей «совершенно плевать на православные святыни», а священнослужитель, с которым Бузова позировала на снимках, «для нее - не более, чем атрибут для фотосессии».

«Но даже если ты настолько неумна, что для тебя православная обитель -- это место, где ты думаешь не о душе, а об Инстаграме, то хотя бы ради уважения к тем, кто тебя туда зачем-то пустил, можно было надеть юбку, платок и скрыть пупок?» - возмутилась Лена Миро.

Она напомнила, что даже в «приличных отелях» есть свой дресс-код, «а тут - монастырь, в который невоспитанная Бузова притащилась со своим паскудным уставом!»

Миро также опубликовала несколько фотографий Бузовой из поездки в Чечню, где телеведущая в закрытой одежде и головном уборе, и пришла к выводу, что «когда Бузова понимает, что за несоблюдение порядков, установленных в определенном обществе, ей прилетит по полной, она и оденется, и башку прикроет».