"Как не стыдно?": Садальский осудил близких Нины Шацкой

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Садальский рассказал, что Шацкая хотела быть похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с Филатовым, который скончался в 2003 году. Однако работники кладбища запросили 500 тысяч рублей, чтобы временно демонтировать памятник Филатову и похоронить Шацкую рядом с мужем.

«Родственники «в растерянности» запели старую еврейскую песню: «грошей нема» и решили похоронить маму на Троекуровском..(( Как не стыдно, это же воля матери - быть похороненной рядом с любимым мужем! Нашли на чем экономить - на последнем желании!» - написал Садальский в Instagram.

Он уверен, что «насчет денег – все вранье». Актер отметил, что наследники Филатова должны получать авторские отчисления за его фильмы, книги и пьесы, в числе которых «Про Федота-стрельца», «Любовь к трем апельсинам», «Сукины дети» и «Лисистрата».

Садальский также сообщил, что побывал на программе Андрея Малахова , где обсуждались скандальные похороны Нины Шацкой. Редакторы программы попытались задать вопрос о спонсировании последней воли актрисы Ирине Апексимовой – директору «Содружества актеров Таганки», где Шацкая проработала последние 27 лет, однако та бросила трубку.