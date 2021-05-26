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"Как не стыдно?": Садальский осудил близких Нины Шацкой

Вероника Полынина
15 минут назад
Стас Садальский возмутился решению родных Нины Шацкой не хоронить ее рядом с мужем, актером и режиссером Леонидом Филатовым.
"Как не стыдно?": Садальский осудил близких Нины Шацкой
Фото: InstagramInstagram
Садальский рассказал, что Шацкая хотела быть похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с Филатовым, который скончался в 2003 году. Однако работники кладбища запросили 500 тысяч рублей, чтобы временно демонтировать памятник Филатову и похоронить Шацкую рядом с мужем.
«Родственники «в растерянности» запели старую еврейскую песню: «грошей нема» и решили похоронить маму на Троекуровском..(( Как не стыдно, это же воля матери - быть похороненной рядом с любимым мужем! Нашли на чем экономить - на последнем желании!» - написал Садальский в Instagram.
Он уверен, что «насчет денег – все вранье». Актер отметил, что наследники Филатова должны получать авторские отчисления за его фильмы, книги и пьесы, в числе которых «Про Федота-стрельца», «Любовь к трем апельсинам», «Сукины дети» и «Лисистрата».
Садальский также сообщил, что побывал на программе Андрея Малахова, где обсуждались скандальные похороны Нины Шацкой. Редакторы программы попытались задать вопрос о спонсировании последней воли актрисы Ирине Апексимовой – директору «Содружества актеров Таганки», где Шацкая проработала последние 27 лет, однако та бросила трубку.
Как сообщал «Рамблер», Нина Шацкая скончалась 23 мая на 82 году жизни. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.
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