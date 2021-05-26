У Бузовой возникла проблема из-за дорогой квартиры

Как сообщает «Пятый канал», два года назад Бузова приобрела квартиру площадью 200 квадратных метров в элитном жилом комплексе недалеко от МГУ. Однако до сих пор так и не въехала в шикарные апартаменты.
Всему виной дорогой ремонт – отделать 200-метровую квартиру оказалось не так-то просто.
«Это оказалось очень дорого: и плитка, и мрамор дорогой, и все со вкусом, все красиво. Год у меня просто квартира стояла. Сейчас наконец-таки все финансовые вопросы закрыты, дальше дело за людьми», - заявила телеведущая.
По словам Бузовой, первые заработанные деньги она потратила на покупку жилья для мамы, после чего у нее осталось «ноль денежек, ни одного рубля». Только после того, как квартирный вопрос для мамы был закрыт, Ольга стала думать о том, чтобы заработать и на собственную жилплощадь.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экс-бойфренд Бузовой Давид Манукян стал новым ведущим «Дома-2». Первые выпуски с Манукяном в роли ведущего выйдут в эфир 1 июня.