У Бузовой возникла проблема из-за дорогой квартиры

По словам Бузовой, первые заработанные деньги она потратила на покупку жилья для мамы, после чего у нее осталось «ноль денежек, ни одного рубля». Только после того, как квартирный вопрос для мамы был закрыт, Ольга стала думать о том, чтобы заработать и на собственную жилплощадь.