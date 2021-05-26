Собчак раскритиковала МИД

Фото: РИА Новости РИА Новости

Журналистка написала, что пришла в крайнее недоумение от самого факта задержания Протасевича и Сапеги, позднее степень ее замешательства только возрастала. При этом Собчак отметила, что не ждала от президента Белоруссии Александра Лукашенко адекватности, и подчеркнула, что его поведение «со скрипом, но укладывается в картину мира».

«Но если к действиям чужого президента ты готов, то у родного МИДа всегда есть для тебя в заначке сюрприз в виде новой вершины бесполезности», — раскритиковала дипломатов за бездействие телеведущая.

«Почти сутки морозились. Не могли ничего выяснить, ничего заявить, попасть к задержанной. Российские, ***, дипломаты! Огромная страна, огромная мощь, перед кем они спасовали?» — задалась вопросом Собчак.

Она также выразила уверенность в том, что вне зависимости от виновности Сапеги главная обязанность ее родины состоит в том, чтобы ей помогать.

Собчак также предложила представить, что таким же образом в Белоруссии был бы задержан гражданин США. По ее мнению, американские дипломаты реагировали бы совершенно не так, как российские.

«Потому что американский гражданин знает: в какой бы части мира он ни был, он все равно находится под защитой. Платя свои *** [очень большие] налоги, он уж точно может сказать: "Моя Америка за меня постоит". А у нас вот так вот», — заключила журналистка.

Сапега и Протасевич были задержаны 23 мая в Минске. Они летели из Афин в Вильнюс, и самолет был вынужден экстренно приземлиться в белорусской столице из-за сообщения диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29.