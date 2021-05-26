Собчак раскритиковала МИД

«Но если к действиям чужого президента ты готов, то у родного МИДа всегда есть для тебя в заначке сюрприз в виде новой вершины бесполезности», — раскритиковала дипломатов за бездействие телеведущая.
«Почти сутки морозились. Не могли ничего выяснить, ничего заявить, попасть к задержанной. Российские, ***, дипломаты! Огромная страна, огромная мощь, перед кем они спасовали?» — задалась вопросом Собчак.
«Потому что американский гражданин знает: в какой бы части мира он ни был, он все равно находится под защитой. Платя свои *** [очень большие] налоги, он уж точно может сказать: "Моя Америка за меня постоит". А у нас вот так вот», — заключила журналистка.