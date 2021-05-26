В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

"Чушь": Бедрос Киркоров о госпитализации

Вероника Полынина
2 часа назад
Болгарский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров опроверг информацию о своей госпитализации.
"Чушь": Бедрос Киркоров о госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отец Филиппа Киркорова назвал новость о том, что он якобы попал в больницу, уткой.
«Информация о моей госпитализации — утка. Я нахожусь на даче и чувствую себя хорошо», - сказал он «Московскому комсомольцу».
По словам 88-летнего артиста, сейчас он готовится к юбилейному концерту, который планирует дать через год, и очень надеется, что здоровье его не подведет.
Ранее Пятый канал в сообщил в твиттере, что Бедрос Киркоров доставлен в московскую клинику из-за проблем с сердцем.
Как сообщал «Рамблер», Бедрос Киркоров - болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации.
Шоу-бизнес,Бедрос Киркоров,Филипп Киркоров,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители