"Чушь": Бедрос Киркоров о госпитализации

Болгарский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров
опроверг информацию о своей госпитализации.
«Информация о моей госпитализации — утка. Я нахожусь на даче и чувствую себя хорошо», - сказал он «Московскому комсомольцу».
По словам 88-летнего артиста, сейчас он готовится к юбилейному концерту, который планирует дать через год, и очень надеется, что здоровье его не подведет.
Ранее Пятый канал в сообщил в твиттере, что Бедрос Киркоров доставлен в московскую клинику из-за проблем с сердцем.
Как сообщал «Рамблер», Бедрос Киркоров - болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации.