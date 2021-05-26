Сябитову пристыдили за рассказ о страстных курортных романах

Телеведущая Роза Сябитова назвала курортные романы «отдушиной в серой жизни». В комментарии к ее посту в Instagram пришли недовольные пользователи, которые решили, что ведущая «пропагандирует» аморальные вещи.

Фото: Instagram Instagram

«Господи, что бы мы делали без этих курортных романов?! Отдушина в нашей серой жизни, эмоциональный всплеск, которого иногда хватает на годы, мечта «о морях и кораллах», о другой жизни, где каждый день – праздник», - написала Сябитова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Она отметила, что романтические сексуальные фантазии возникают у мужчин и женщин на курортах, так как «обстановка соответствует».

«Они желают отдаваться страсти без зазрения совести. < > Роман скоро закончится, и настоящее лицо может остаться не раскрытым, да и зачем? Только солнце, море, страсть и никаких подробностей о жизни каждого участника романа», - подчеркнула телеведущая.

Комментаторы решили, что Сябитова «судит по себе».

«Роза, в вашем «нежном возрасте» уже такие заметки писать кажется неприлично!!!» - написала @ramluda.



«Роза Сябитова, упоминание в этом *** посте имени Господа весьма неуместное, как вы считаете? Вы сами-то понимаете, что вы пропагандируете?» - возмутился @v.olerskih.



«Любой роман на стороне - это аморально! Особенно когда женщина изменяет. Дома муж, дети, а она побежала! И такая каждая вторая! Как не стыдно!» - добавил @hylio2020.



«Роза Вы ведёте передачу ( давай поженимся ) и тут же пытаетесь как нужно жить с лёгкой доступностью ! Поехал на море (***) и вернулся ! Полнейшее неуважение к себе --- как помойная яма ! Я от вас отписываюсь !» - заявила @shinebuled.

Как писал «Рамблер», ранее Сябитова рассказала, что молодые россияне все чаще выбирают для секса женщин постарше.