Сябитову пристыдили за рассказ о страстных курортных романах

Телеведущая Роза Сябитова
назвала курортные романы «отдушиной в серой жизни». В комментарии к ее посту в Instagram пришли
недовольные пользователи, которые решили, что ведущая «пропагандирует» аморальные вещи.
«Господи, что бы мы делали без этих курортных романов?! Отдушина в нашей серой жизни, эмоциональный всплеск, которого иногда хватает на годы, мечта «о морях и кораллах», о другой жизни, где каждый день – праздник», - написала Сябитова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Она отметила, что романтические сексуальные фантазии возникают у мужчин и женщин на курортах, так как «обстановка соответствует».
«Они желают отдаваться страсти без зазрения совести. < > Роман скоро закончится, и настоящее лицо может остаться не раскрытым, да и зачем? Только солнце, море, страсть и никаких подробностей о жизни каждого участника романа», - подчеркнула телеведущая.
Комментаторы решили, что Сябитова «судит по себе».
«Роза, в вашем «нежном возрасте» уже такие заметки писать кажется неприлично!!!» - написала @ramluda.
«Роза Сябитова, упоминание в этом *** посте имени Господа весьма неуместное, как вы считаете? Вы сами-то понимаете, что вы пропагандируете?» - возмутился @v.olerskih.
«Любой роман на стороне - это аморально! Особенно когда женщина изменяет. Дома муж, дети, а она побежала! И такая каждая вторая! Как не стыдно!» - добавил @hylio2020.
«Роза Вы ведёте передачу ( давай поженимся ) и тут же пытаетесь как нужно жить с лёгкой доступностью ! Поехал на море (***) и вернулся ! Полнейшее неуважение к себе --- как помойная яма ! Я от вас отписываюсь !» - заявила @shinebuled.
Как писал «Рамблер», ранее Сябитова рассказала, что молодые россияне все чаще выбирают для секса женщин постарше.
Она отметила, что после пятидесяти исчезает цель «во что бы то ни стало» выйти замуж и родить детей, потому отношения превращаются в способ получения удовольствия от жизни.