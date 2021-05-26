В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Украина ввела санкции против 11 российских артистов

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Правительство Украины объявило о персональных санкциях в отношении 11 граждан России, сообщает ТАСС.
Вдовиченков оказался угрозой нацбезопасности для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В «чёрный список» лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, попали актёры театра и кино Владимир Вдовиченков, Дмитрий Орлов, Алексей Чадов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Жанна Эппле и Ольга Кабо, а также певица Анастасия Сланевская и певец Ярослав Сумишевский.
Санкции в отношении россиян ввели за нарушение посещения Крыма, а также организации выступлений и участии в съёмках на территории полуострова, который Киев считает своим. Теперь им грозит запрет на въезд на Украину.
Ранее Служба безопасности Украины включила в «чёрный список» российских актёров Марию Миронову, Игоря Петренко и Игоря Копылова.
Шоу-бизнес,Евгений Пронин,Игорь Копылов,Жанна Эппле,Анастасия Сланевская,Евгений Стычкин,Павел Трубинер,Алексей Чадов,Александр Петров,Владимир Вдовиченков,Мария Миронова,Ольга Кабо,Игорь Петренко,Дмитрий Орлов,Правительство Украины,СБУ,ИТАР-ТАСС,Россия,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители