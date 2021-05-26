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"Она неузнаваема": У Заворотнюк рецидив рака

Мария Иванова
2 часа назад
Актриса Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя хуже после продолжительной ремиссии. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на неназванную коллегу актрисы.
"Она неузнаваема": Состояние Заворотнюк ухудшилось
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», информация об онкологическом заболевании Заворотнюк - глиобластоме - появилась в 2019 году. Ее близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения, но деталей не раскрыли. Весной 2020-го СМИ сообщили, что ей стало лучше.
В Институте молекулярной биологии РАН рассказывали, что ученые получили родные клетки опухоли Заворотнюк, размножили их и подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Директор института Александр Макаров отмечал, что ситуация у актрисы не настолько тревожная, чтобы использовать новую технологию.
По словам коллеги Заворотнюк, во время ремиссии актриса начала плавать в бассейне, благодаря физиотерапии стала чувствовать себя еще лучше, но однажды ей стало плохо во время плавания - начала сильно кружиться голова. Врачи обследовали актрису и пришли к выводу, что у нее начался рецидив заболевания.
Коллега добавила, что из-за гормональных препаратов актриса набрала вес.
«Настя сейчас неузнаваема < >. Она сейчас совсем другой человек... Сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии», - рассказала коллега.
По ее словам, Заворотнюк будет лечиться в России, так как только российские медики дают положительные прогнозы.
Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,Александр Макаров,РАН,Комсомольская правда,
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