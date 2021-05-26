Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-мужем Ким Кардашьян

Западные СМИ заподозрили супермодель Ирину Шейк в романе с рэпером Канье Уэстом, который разводится с Ким Кардашьян . Как пишет Daily Mail со ссылкой на Instagram-аккаунт DeuxMoi, музыкант положил глаз на красавицу.

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Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, матерью ребёнка Брэдли Купера, — анонимный источник портала.

При этом администратор DeuxMoi отметил, что не знает, можно ли это назвать отношениями, однако определённый интерес друг к другу у них есть.

Шейк и Уэст знакомы более 10 лет. В 2010 модель приняла участие в съёмках клипа рэпера на песню «Power», в котором предстала в образе ангела. Через два года она выступила на показе осенне-зимней коллекции бренда Канье Уэста West's Yeezy на Неделе моды в Париже. Около месяца назад фотографы сфотографировали модель в футболке DMX, созданной Уэстом в сотрудничестве с модным домом Balenciaga.