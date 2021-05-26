Карпович рассказала, как следит за своим здоровьем

Актриса Мирослава Карпович рассказала о поддержании своего здоровья и красоты. В своем Instagram артистка откровенно призналась , что делает «уколы красоты».

Фото: Instagram Instagram

Прежде всего, Карпович советует следить за здоровьем изнутри, а не снаружи. Например пить витамины, но перед этим обязательно сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Для восстановления актриса пользуется капельницами. «Моя Маша [Мария Черных, врач - прим. редакции] однажды мне порекомендовала капельницы с препаратом Лаеннек, это действительно очень сильная восстановительно-иммунокорректирующая ВЕЩЬ!Благодаря Маше и ее рекомендациям я выжила 32 самолёта и 2 месяца гастролей с очень и очень разными часовыми поясами», - рассказывает Карпович.

Также она откровенно заявила, что не пренебрегает инъекциями для поддержания здорового внешнего вида. Она иронично заметила, что «мазаться огурцом уже не помогает», так как «огурцы уже не те».

«Очень люблю коллаген, пептиды, гиалурон и т.д.Некоторые говорят «фу»!Я огурцом помажусь!Та я тоже мажусь, когда хвостик не доедаю, только вот в нынешние времена огурцы не те,что были раньше,и воздухам в атмосфере в несколько раз концентрированнее.Поэтому тут все по принципу «губки». Она будет красивая и пушистая, если ее питать изнутри и снаружи», - резюмировала артистка.