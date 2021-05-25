Сафронова обвинили в похищении брата

Пожелавшая остаться анонимной женщина обвинила художника Никаса Сафронова в похищении старшего брата Анатолия

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Женщина представилась гражданской женой 72-летнего Анатолия и рассказала, что последний раз разговаривала со своим бойфрендом 15 апреля. Во время их телефонного разговора он сообщил, что ему в дверь звонит брат Никас, после чего перестал выходить на связь.

Женщина уверена, что Никас похитил брата и поместил его в платную клинику для душевнобольных, чтобы лишить двухэтажной квартиры на Никитском бульваре.

«Никас его не выпускает, а где-то держит, в какой-то темнице, просто какими-то инквизиторскими методами, как в Средневековье», - рассказала она телеграм-каналу Life Shot.

По словам собеседницы канала, она сразу обратилась во все правоохранительные органы с заявлением об исчезновении Анатолия Сафронова, но ей до сих пор ничего не известно о его местонахождении.

По ее мнению, Никас Сафронов обманным путем заточил брата из-за квартиры на Никитском бульваре. Женщина уверяет, что еще в 2009 году братья заключили между собой договор мены, согласно которому Анатолий стал владельцем квартиры на Никитском бульваре. Затем художник и его помощники втихую расторгли договор, а когда Анатолий узнал об этом и обратился в суд, его похитили и поместили в психбольницу.