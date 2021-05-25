Экс-солистка «Тутси» назвала Шульгина извергом

Бывшая участница группы «Тутси», певица Анастасия Крайнова в интервью Соне Кузьминой на YouTube крайне нелестно высказалась о продюсере Александре Шульгине

Фото: nastyakraynova/instagram nastyakraynova/instagram

Артистка принимала участие в шоу «Фабрика звёзд 3», где и познакомилась с Шульгиным, который руководил проектом. Она отметила, что на своём опыте убедилась в непростом характере композитора, который был женат на Валерии.

Шульгин — изверг! Просто почитайте автобиографию Валерии. Как-то он так довёл меня до истерики, что я реально захлёбывалась. Мы записывали песню «Московская тоска». Шульгин не мог мне объяснить, какую строчку спеть громче, а какую — тише. Кажется, он получал кайф от того, что издевался... И почему я должна его бояться? Он Бог? — возмутилась она.

Комментируя отношения с другими солистками «Тутси», Крайнова отметила, что любит дружить с мужчинами, так как с женщинами «как-то сложно». Она призналась, что в последнее время перестала общаться со многими девушками, чьи поступки ей непонятны. Однако певица до сих пор уверена, что в шоу-бизнесе можно дружить и находить общие темы.

Но надо помнить, что в этой сфере всем что-то друг от друга нужно. Хотя мы и по жизни друг от друга что-то берём: энергию, опыт, знания, — заключила Крайнова.