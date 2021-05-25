Телеведущая и блогерша Ксения Собчак обратила внимание на заявления нескольких звезд российского шоу-бизнеса о том, что они подумывают или уже собираются уехать из России. Своим удивлением от подобных размышлений она поделилась в Telegram-канале.

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«Они знают что-то, чего не знают остальные?» — задалась вопросом Собчак. Так она отреагировала на появившиеся примерно в одно время публикации о певице Ольге Бузовой, ведущей Анфисе Чеховой и ведущей и блогерше Регине Тодоренко. В своем посте Собчак опубликовала скриншоты трех новостей, где каждая из звезд сообщила о планах уехать из России.

Телеведущая и певица Ольга Бузова согласилась уехать из России в Белоруссию за гонорар от работы наставником вокального конкурса «Х-Фактор. Беларусь». Как сообщает «Комсомольская правда», эта сумма позволит компенсировать сложности с гастролями на период съемок.

Отмечается, что выпуски «Х-Фактора» начнут показывать в сентябре, а финал с выбором победителя состоится в конце декабря, перед Новым годом. Таким образом больше четырех месяцев Бузова будет жить между Москвой и Минском.

По данным издания, зарплата Бузовой за участие в первом сезоне может достигать полмиллиона долларов (около 36,7 миллиона рублей по текущему курсу).

О своем решении участвовать в проекте Бузова сообщила 21 мая в Instagram. Телезвезда подчеркнула, что ради этого решила переехать в Белоруссию.

Помимо Бузовой, наставниками станут музыкальный критик Сергей Соседов, певец Руслан Алехно, музыкант Сергей Пархоменко (более известный как Серега).

Российская телеведущая Анфиса Чехова раскрыла причины, по которым решилась на переезд в США. Звезда рассказала об осуществлении мечты в эфире канала НТВ.

Корреспондентам программы "Ты не поверишь!" удалось пообщаться с экс-звездой шоу "Секс с Анфисой Чеховой". Телеведущая уже некоторое время наслаждается жизнью в Америке: она мечтала о переезде с тех пор, как впервые побывала в Майами. Как объяснила теледива, в местных жителях ее привлек добродушный менталитет. Кроме того, именно на западных пляжах она может позволить себе носить любимые наряды, которые никогда не надела бы в России.

К моменту переезда телеведущая окончательно потеряла интерес к известности и решила отдохнуть. Чехова подчеркнула в эфире канала НТВ, что российское телевидение погрязло в цинизме. Телеведущая смогла улететь в США вместе с сыном от бывшего мужа — тот не стал протестовать против разлуки с ребенком. Тем не менее недавно сын Соломон выразил протест против пляжей Майами: во время отпуска с матерью он объявил бойкот и демонстрировал недовольство всем, что его окружало.

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась планами о переезде в другую страну. Об этом она рассказала в интервью.

Звезда отметила, что в России творчество ее мужа Влада Топалова до сих пор не оценено по достоинству.

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— Может, в будущем мы уедем в Лондон, к примеру, и там все будет иначе, — поделилась телеведущая, добавив, что для жизни им также нравится Индонезия и Калифорния.

По словам звезды, переезд пока только в планах, потому что на данный момент есть много работы в России. Тодоренко ждет путешествие по России с проектом «Орел и Решка», осенью запланирован запуск образовательного подкаста, а к своему дню рождения, 14 июня, она собирается выпустить клип, пишет «Собеседник».

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян в возрасте от 14 до 35 лет, в ходе которого выяснял миграционные установки молодых людей.

Согласно результатам исследования, 40% молодых россиян связывают жизнь только с Россией и не хотели бы переезжать за границу ни при каких условиях. Примерно столько же (41%) не хотели бы уезжать за рубеж навсегда, но заявили о желании поучиться или поработать в других странах, а также просто посмотреть мир.

Только 4,8% хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства, сообщает РБК.

В ходе исследования было опрошено 9 тыс. 342 респондентов в возрасте 14-35 лет. Метод опроса – комбинированный (телефонный и онлайн опрос). Опрос проведен с 21 октября по 1 ноября. Статистическая погрешность не превышает 1%.

Задумываются о смене страны проживания 16% опрошенных, 82% не хотят переезда

Абсолютное большинство россиян (82%) не выражают желания переехать в другую страну на постоянное место жительства. Об этом говорится в новом исследовании ВЦИОМ об эмиграционных настроениях россиян, опубликованных на сайте Центра.

«Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые наши сограждане старше 34 лет: 35-44 лет — 78%, 45-59 — 90%, 60 и старше — 96%. Задумываются о смене страны проживания 16% опрошенных, в том числе среди молодежи 18-24 лет — 38%», — сообщают социологи.

При этом готовность реализовать планы по переезду в течение ближайших пары лет подтвердили 11% от числа тех, кто хочет переехать, напомним таких при опросе было выявлено 16%. С 2017 года эта доля снизилась на 6 п.п.

Также 39% из них сообщили, что никак не готовятся к переезду. Те, кто предпринимают такие действия, чаще учат язык (29%), консультируются с теми, кто уже переехал (21%), собирают информацию о стране (16%) или копят средства (16%).

Основными причинами, подталкивающими к переезду в другую страну, по словам 16% потенциальных эмигрантов: более высокий уровень жизни/зарплат/пенсий/пособий в зарубежных странах ( таких было 50%, 6 п.п. с 2019 года); неудовлетворенность современной политикой властей (22%); законодательные аспекты (17%); социальная защищенность, стабильность (16%) и уровень медицины (11%).

В целом каждый второй россиянин считает, что эмиграция — это нечестный, непатриотичный поступок (51%). В данном вопросе видны различия между поколениями: респонденты старше 35 лет чаще не одобряют эмиграцию (35-44 лет — 50%, 45-59 лет — 59%, старше 60 лет — 69%); молодежь чаще считает, что не важно, где человек живет, главное — чтобы было комфортно (18-24 лет — 71%, 25-34 лет — 64%).

Также за год на 3 п.п. сократилась доля россиян, утверждающих, что желающих эмигрировать сейчас больше, чем раньше (29%). Четверть опрошенных придерживаются мнения, что их ни больше, ни меньше, чем несколько лет назад (25%), а каждый пятый считает, что их меньше, чем несколько лет назад (18%). Треть россиян (29%) затруднились ответить на этот вопрос.