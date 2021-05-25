В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Вдову Егора Летова обвинили в смерти мужа

Lenta.ruиещё 1
8 минут назад
Музыкант Сергей Летов, брат солиста рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова, назвал вдову артиста Наталью Чумакову виновной в смерти мужа. Об этом он сообщил в интервью «Экспресс-газете».
Брат Егора Летова озвучил новую причину его смерти
Фото: ТАССТАСС
Летов заявил, что Чумакова оказала негативное влияние на покойного супруга:
«Наталью я забанил во всех соцсетях. С ней невозможно общаться. Ни когда мой брат был жив, ни сейчас. Считаю, что брат так рано умер в том числе по вине Натальи. Она сейчас много пьет. Сменила ориентацию и политические предпочтения: теперь она лесбиянка и сторонница [учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея] Навального».
Музыкант также пожаловался на то, что Чумакова препятствует созданию музея в квартире, где выросли Летовы.
«Наталья не дает согласия на то, чтобы в Омске в квартире наших с Егором родителей, где мы выросли, был музей Егора Летова. Причем я собственник трети квартиры, а Наталья — лишь четверти», — сказал он.
Егор Летов умер в возрасте 43 лет в 2008 году. Изначально причиной смерти называли остановку сердца, хотя отец музыканта рассказал в интервью «Комсомольской правде», что здоровье музыканта подорвало пристрастие к алкоголю. Прежде всего он известен как лидер, солист и создатель группы «Гражданская оборона». Кроме того, Летов занимался коллажированием, был звукорежиссером, художником-оформителем и поэтом.
Шоу-бизнес,Наталья Чумакова,Егор Летов,Сергей Летов,Минюст РФ,Фонд борьбы с коррупцией,Комсомольская правда,Экспресс-газета,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители