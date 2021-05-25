Брат Егора Летова озвучил новую причину его смерти

«Наталью я забанил во всех соцсетях. С ней невозможно общаться. Ни когда мой брат был жив, ни сейчас. Считаю, что брат так рано умер в том числе по вине Натальи. Она сейчас много пьет. Сменила ориентацию и политические предпочтения: теперь она лесбиянка и сторонница [учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея] Навального».
«Наталья не дает согласия на то, чтобы в Омске в квартире наших с Егором родителей, где мы выросли, был музей Егора Летова. Причем я собственник трети квартиры, а Наталья — лишь четверти», — сказал он.