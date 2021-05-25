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«Все очень подружились»: Манижа назвала условие, при котором может вернуться на «Евровидение»

Teleprogramma.pro
1 час назад
Певица Манижа заявила, что не поедет выступать на «Евровидении» во второй раз, но это вовсе не значит, что ее больше никогда не будет на данном престижном музыкальном песенном конкурсе. Манижа.
Манижа может поехать на «Евровидение» в качестве ведущей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Поеду только в том случае, если меня позовут ведущей или же предложат сделать классную коллаборацию. Потому что на «Евровидении» мне понравилось. Мы все очень подружились. Семья «Евровидения» меня искренне приняла».
Манижа Отметим, что после возвращения из Роттердама Маниже устроили очень теплый прием в Москве. К примеру, в аэропорту ее встречали под крики «Ура!». Сама Манижа готова была всех расцеловать, но из-за пандемии ей пришлось держаться от поклонников в отдалении. Кроме того, она не снимала ни на минуту защитную маску, сообщает «Собеседник».
Напомним, что Манижа в Роттердаме смогла занять достаточно почетное для себя девятое место. Для нее это уже безусловный успех. Изначально многие считали, что российской исполнительнице не светит попасть даже в десятку сильнейших.
Шоу-бизнес,ИД "Собеседник",
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