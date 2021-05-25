Знакомые российской телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой сообщили, что она решила взять паузу в отношениях, сняла себе квартиру на Патриарших прудах за 210 тысяч рублей в месяц и съехала от мужа, музыканта Элджея. Как пишет Teleprogramma.pro, Ивлеева также больше не носит обручальное кольцо.

Также издание сообщает, что, по слухам, Элджей остался в загородном особняке пары. Ивлеева же обустраивается в съёмной квартире, общая площадь которой составляет около 128 квадратных метров.

Как пишет KP.RU, в марте Ивлеева с размахом отпраздновала своё 30-летие. На празднике был и её супруг. Однако спустя несколько дней она дала интервью СМИ, где заявила, что у неё два страха — «потерять Лёху ( Алексей Узенюк — Элджей) и свою популярность».

Ивлеева и Элджей стали парой в 2019 году. Их знакомые были уверены, что этот брак долго не продержится, так как они очень разные люди. Несмотря на слова хейтеров, они довольно долго сохраняли отличные отношения и не выносили свои проблемы на всеобщее обозрение, поэтому для многих фанатов их разрыв стал неожиданностью.