Орбакайте объяснила пропуск грандиозной вечеринки сына

По словам Орбакайте, сын устроил грандиозную вечеринку в стиле аниме на даче в подмосковной Истре. Никита предупредил старших родственников, что тусовка будет молодежной.
«А мы, родственники, уже позже в семейном кругу отметим его праздник», - рассказала Орбакайте «Собеседнику».
Никита родился 21 мая, а Орбакайте отмечает день рождения 25 мая. По словам певицы, когда сын был маленьким, они часто совмещали эти два праздника.
Кристина Орбакайте призналась, что подарила сыну на юбилей деньги. По ее словам, для молодежи деньги – лучший подарок.
«Что нужно людям в возрасте Никиты? Понятно, что: деньги. Я ему их и подарила. А он уже что захочет, то себе и купит», - отметила она.
Как сообщал «Рамблер», ранее Владимир Пресняков-старший рассказал о первом гонораре своего внука Никиты. В 1994 году 3-летнего Никиту взяли на гастроли в США. Мальчик увидел в вестибюле отеля сувенир и попросил бабушку Аллу Пугачеву дать ему доллар. Певица отказалась давать деньги просто так и велела ему «отработать номер» в концерте. Никита вышел на сцену и спел «Крепче за баранку держись, шофер», за что получил от бабушки доллар.