Известные российские актрисы с необычными именами

Советская кинозвезда Изольда Извицкая
была невероятно хороша собой. Во ВГИКе преподаватели прочили Извицкой — вчерашней школьнице из Дзержинска блестящую карьеру в кино. Никто и вообразить не мог, что ее жизнь трагически оборвется уже через двадцать лет. После выхода фильма Г. Чухрая «Сорок первый» она обрела призвание и любовь поклонников. Благодаря этой работе об Изольде по сей день вспоминают зрители, она стала настоящей звездой, а ее фотографии в те годы украшали заграничные журналы. К популярности Изольде не пришлось привыкать, ведь еще будучи студенткой у нее было множество поклонников. На первом курсе она начала встречаться с Р. Муратовым, будущей звездой «Джентльменов удачи». Они встречались три года и подумывали о свадьбе, но актриса на съемках картины «Первый эшелон» влюбилась в актера Э. Бредуна. Тогда она и подумать не могла, какую трагическую роль он сыграет в ее жизни. Изольда вышла замуж, но женское счастье с мужем омрачало невозможность иметь детей. Свою нерастраченную материнскую любовь она подарила дочери подруги. Извицкой очень хотелось стать матерью, но эту самую важную роль в своей жизни актрисе не удалось сыграть. О том, что звезда экранов злоупотребляет алкоголем, судачила вся кинематографическая Москва, говорили, что виной этому отсутствие ярких ролей, на которые актриса рассчитывала после триумфа в Каннах. К началу шестидесятых Извицкая стала сниматься редко, и в основном это эпизоды, а ведь ей всего на тот момент было тридцать лет. Это Изольда выдержать не смогла. Многие друзья были уверены, что актрису споил муж, который часто устраивал в их доме шумные посиделки. В 65-м году актриса Извицкая поучает последний подарок судьбы, в фильме С. Колоссова «Вызываем огонь на себя» ее утвердили на роль подпольщицы Паши. Тогда режиссера предупреждали, что актриса пристрастилась к алкоголю, но Колоссов видел на эту роль только Изольду. Казалось бы, жизнь актрисы налаживается, но если бы режиссеры в дальнейшем поддержали женщину, ни случилось бы трагедии с Изольдой. Но никто не поддержал, в кино и театре мест не находилось. Чтобы иметь какие-то средства на жизнь, актриса продавала коллегам свои вещи, которые привозила из зарубежных поездок еще во времена своего триумфа, но полученные деньги женщина продолжала тратить на алкоголь. Последним ударом Извицкой стало предательство мужа. Бредун оставил актрису и ушел к другой женщине. В марте 1971-го года звезду советского кинематографа обнаружили соседи, она ушла из жизни в 38 лет, в самом расцвете сил, но в полном одиночестве, без родных и близких.