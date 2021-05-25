Писатель Андрей Максимов: одну половину счастья составляет любовь, другую — призвание

Она была не только талантлива, но и очень красива. Во многом из-за удивительно нежной внешности Валентине Толкуновой
приписывали романы с видными коллегами и даже с сильными мира сего: ну как такая прекрасная женщина может быть несчастна в любви? Оказалось, может. Состоявшись в карьере, народная любимица так и не смогла построить личного счастья. Валечка, Валюша Толкунову безумно любила публика и уважали коллеги. Она была единственной артисткой, не спевшей ни одной песни, лишенной глубокого смысла. Она выходила на сцену, и зал замирал. Но, несмотря на ангельский голос и полностью соответствующую ему нежную внешность, первая красавица советской, а затем и российской эстрады так и осталась несчастной. Говоря о первой любви, Валентина Васильевна загадочно улыбалась и вспоминала старшеклассника, учившегося с ней в одной школе. Однако, как это часто бывает у подростков, дожидаясь внимания юноши, сама Толкунова успела охладеть к нему. Не принесла ей радости и влюбленность в студенческие годы. Кажется, все вело Валентину к неизбежным романам с мужчинами старше себя не на один десяток лет. С теми, кто по разным причинам будет недостоин ее, но кого она искренне и всей душой любила. ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ ДЖАЗМЕН Юрий Саульский
открыл для Валентины Толкуновой, а заодно и для всего Союза джаз. В вокально-инструментальный оркестр под управлением Саульского Валентина попала по конкурсу. На протяжении пяти лет певица была солисткой-вокалисткой и пела инструментальные джазовые композиции, партии высокого сопрано. Чтобы гастролировать с концертами, Толкунова перевелась на заочное отделение Московского государственного института культуры. На этом настоял Юрий, а спустя меньше года после знакомства он на ней женился. О первом муже, который был старше на целых 18 лет, Толкунова вспоминала всегда с неким трепетом. Артистка признавалась, что испытала с Саульским настоящую неконтролируемую страсть. Это была большая любовь к человеку, который прослыл ловеласом. Вскоре Юрий нашел новую любовь и ушел от жены и из джаза, сосредоточившись исключительно на собственных композициях. Толкунова тяжело переживала развод. Саульский оставил супруге квартиру, но ни денег, ни постоянной работы, ни феерических перспектив у Валентины после развода не было. ИЗЫСКАННЫЙ ЖУРНАЛИСТ Второго мужа Толкуновой тоже звали Юрий, и по иронии судьбы он был старше Валентины на целых 23 года. Юрий Папоров встретил Валентину в посольстве Мексики, где он переводил дипломатам песни советской знаменитости. После выступления Толкуновой Папоров подошел к ней и почти сразу завоевал ее сердце. Он был элегантным, эрудированным и таким чертовски обаятельным, что Валентина была покорена. Первое время изысканные манеры и отношение Папорова к ней делали Толкунову самой счастливой женщиной на свете. Вскоре после свадьбы певица родила сына Николая. Однако, когда мальчику было всего четыре года, его отец получил выгодное предложение поработать в Мексике. Командировка была длительной, и Юрий умолял жену поехать с ним в Латинскую Америку. Валентина не готова была оставить своих зрителей и покинуть сцену. Много лет пара встречалась лишь во время новогодних праздников. Толкунова не ездила к мужу, а вот Коля был частым гостей в доме отца. Вернуться на родину Юрий решится лишь спустя много лет. Они не оформляли развод до самой смерти Валентины. Но, когда Папоров все же решил остаться в Москве, он поселился в отдельной квартире. Вместе с Толкуновой они ходили в театр и в гости, но брак их все же уже был, скорее, фиктивным. Хотя поговаривают, что супруги все же решили обвенчаться незадолго до смерти певицы. Отношения с сыном Колей — тяжелая страница в жизни Толкуновой. Оно обожала единственного ребенка, а вот он в свою очередь не особо считался с материнской любовью. Имея неплохие данные к точным наукам, парень поступил после школы в МГУ
, однако учеба быстро надоела ему, и он бросил вуз. Толкунова бросилась спасать сына и взяла его к себе в ансамбль, благо у Николая действительно был сильный голос и отменный слух. Но и это не пошло на пользу: однажды молодого человека задержали с запрещенными веществами — только тогда мать узнала, что у сына зависимость. Семейная беда вымотала все нервы певице, она денно и нощно думала о судьбе сына и умоляла его одуматься. Так и случилось, но сильно позже — уже после смерти артистки. Николай пришел к вере и сейчас служит в храме. ЗАПРЕТНЫЙ УЧЕНЫЙ Надо отдать Валентине должное, ведь она стойко отвергала все ухаживания успешных и влиятельных мужчин, храня верность мужу не один десяток лет. Впрочем, был в ее судьбе один мужчина, роман с которым так и остался самой таинственной и неподтвержденной историей из ее биографии. Что известно широкой публике о директоре Института молекулярной физики, члене-корреспонденте АН СССР Владимире Баранове
? Лишь то, что он был страстным поклонником Валентины Толкуновой. Баранов ездил на все концерты певицы, сопровождал ее гастрольные туры. Упорство, с которым Баранов добивался внимания Толкуновой, явно заслуживает восхищения. Если бы не одно «но». Ученый был женат. Его роман С Валентиной Васильевной держался в строжайшей тайне и раскрылся лишь после смерти Баранова. Именно его Толкунова называла своим мужем от Бога. Смерть разлучила их до возвращения Папорова в Москву. На похороны певица не пошла, чтобы не оскорбить вдову любимого мужчины и не ранить собственного супруга. Так что строчку «Ах, как часто ищем счастье мы в чужом саду» из ее известной песни вполне можно считать автобиографической. Потом Валентина вспоминала, что этот мужчина был подарен ей Богом. Да, они не могли быть вместе и виделись урывками, крадя свое счастье у судьбы по крупицам. Но в самые тяжелые моменты жизни Владимир был рядом с Валентиной даря ей то, что так и не смогли дать мужья: сильное плечо и надежную опору.