Волочкова объяснила расставание с возлюбленным

Анастасия Волочкова разорвала отношения со своим избранником по имени Олег. По словам балерины, их роман был омрачен многими вещами.

Фото: Борис Кудрявов Борис Кудрявов

На прошлой неделе Анастасия Волочкова сообщила поклонникам, что рассталась с женихом Олегом. По словам балерины, они были счастливы вместе и испытали ураган эмоций, но их отношения подошли к концу.

Роман Анастасии и Олега длился десять месяцев. Почти все это время балерина скрывала возлюбленного и лишь незадолго до расставания показала его лицо публике. По словам Волочковой, в их отношениях кипели страсти, пара часто ссорилась, но они всегда мирились. При этом балерина отмечала, что Олег был очень ревнив.

Анастасия дала откровенное интервью и призналась, что в этих отношениях она столкнулась не только с ревностью и скандалами, но и другими проблемами. Она объяснила, что Олег не был романтичным человеком и не устраивал ей сюрпризы, а также не дарил цветы, тогда как Волочкова была готова на все ради избранника. Мужчина же, по всей видимости, не особо ценил старания артистки.

Также у Олега есть дочь от первого брака, с которой Анастасия искренне хотела подружиться и приглашала к себе домой, пытаясь найти общий язык с девочкой. Однако дочь Олега восприняла Волочкову как соперницу.