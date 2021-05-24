Волочкова объяснила расставание с возлюбленным

Анастасия Волочкова
разорвала отношения со своим избранником по имени Олег. По словам балерины, их роман был омрачен многими вещами.
Фото: Борис КудрявовБорис Кудрявов
На прошлой неделе Анастасия Волочкова
сообщила поклонникам, что рассталась с женихом Олегом. По словам балерины, они были счастливы вместе и испытали ураган эмоций, но их отношения подошли к концу.
Роман Анастасии и Олега длился десять месяцев. Почти все это время балерина скрывала возлюбленного и лишь незадолго до расставания показала его лицо публике. По словам Волочковой, в их отношениях кипели страсти, пара часто ссорилась, но они всегда мирились. При этом балерина отмечала, что Олег был очень ревнив.
Анастасия дала откровенное интервью и призналась, что в этих отношениях она столкнулась не только с ревностью и скандалами, но и другими проблемами. Она объяснила, что Олег не был романтичным человеком и не устраивал ей сюрпризы, а также не дарил цветы, тогда как Волочкова была готова на все ради избранника. Мужчина же, по всей видимости, не особо ценил старания артистки.
Также у Олега есть дочь от первого брака, с которой Анастасия искренне хотела подружиться и приглашала к себе домой, пытаясь найти общий язык с девочкой. Однако дочь Олега восприняла Волочкову как соперницу.
"К моему большому сожалению, дочь Олега увидела во мне не подругу, а соперницу, которая отнимает время ее отца. Дочка устроила так, что все пятницы, субботы и воскресенья за время нашего общения они проводили с папой в Бибирево. Но и это я принимала, понимая, что дети — это святое. Не скрою, вечерами в отсутствии Олега мне становилось грустно и одиноко. И огорчал тот факт, что, когда в это время он звонил, то даже не осведомлялся, как я себя чувствую и что у меня на душе", - рассказала Анастасия Волочкова в интервью "СтарХиту".