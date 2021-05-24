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Дочь Юлии Меньшовой отметила 18-летие в кругу семьи

Letidor.ruиещё 1
2 часа назад
Девушка дорожит родными людьми. Телеведущая, артистка Юлия Меньшова — дважды мама. 23 мая у дочери знаменитости был день рождения. Таисия отметила 18-летие в кругу семьи. Поздравить дорогую именинницу, конечно же, приехали Вера Алентова и Владимир Меньшов. Звездные артисты души не чают в своей красавице-внучке. Кстати, поклонники отмечают, что Таисия очень похожа на знаменитого дедушку. Напомним, Юлия Меньшова замужем за актером Игорем Гординым. У супругов был непростой период в жизни. После 8 лет брака они решили разойтись. Артисты официально не оформляли развод. А через 4 года стали снова жить вместе. И больше не расставались. Юлия Меньшова признавалась, что эта ситуация позволила ей переосмыслить многие ценности и по-другому взглянуть на своего избранника. Отметим, первенец пары появился на свет 13 декабря 1997 года. Мальчика назвали Андреем. Он уже окончил школу-студию МХАТ. Молодой человек решил пойти по стопам знаменитых родственников. Вся семья очень им гордится. В каком возрасте наступает совершеннолетие в разных странах мира — читайте в материале «Летидора» . Фото, видео: Instagram @juliavmenshova
Дочь Юлии Меньшовой отметила 18-летие в кругу семьи
Фото: Letidor.ruLetidor.ru
Шоу-бизнес,Игорь Гордин,Вера Алентова,Владимир Меньшов,Юлия Меньшова,
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