Дочь Юлии Меньшовой отметила 18-летие в кругу семьи

Девушка дорожит родными людьми. Телеведущая, артистка Юлия Меньшова
— дважды мама. 23 мая у дочери знаменитости был день рождения. Таисия отметила 18-летие в кругу семьи. Поздравить дорогую именинницу, конечно же, приехали Вера Алентова
и Владимир Меньшов
. Звездные артисты души не чают в своей красавице-внучке. Кстати, поклонники отмечают, что Таисия очень похожа на знаменитого дедушку. Напомним, Юлия Меньшова замужем за актером Игорем Гординым
. У супругов был непростой период в жизни. После 8 лет брака они решили разойтись. Артисты официально не оформляли развод. А через 4 года стали снова жить вместе. И больше не расставались. Юлия Меньшова признавалась, что эта ситуация позволила ей переосмыслить многие ценности и по-другому взглянуть на своего избранника. Отметим, первенец пары появился на свет 13 декабря 1997 года. Мальчика назвали Андреем. Он уже окончил школу-студию МХАТ. Молодой человек решил пойти по стопам знаменитых родственников. Вся семья очень им гордится. В каком возрасте наступает совершеннолетие в разных странах мира — читайте в материале «Летидора» . Фото, видео: Instagram @juliavmenshova