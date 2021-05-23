Бородина вышла в свет без супруга

Ксения Бородина с дочками блистали на церемонии вручения премии RU.TV.

Фото: Instagram Instagram

Звездное семейство было в нарядах цвета «пепел розы». Ксения и девочки были прямо-таки украшением праздника.

Однако у публики отсутствие на мероприятии супруга телеведущей вызвало вопросы.

Только что он отдыхал на Мальдивах отдельно от жены и детей, что спровоцировало слухе о неладах в семье Бородиной и Омарова.

И вот снова пара не вместе.

В СМИ и соцсетях пишут, что похоже, брак их находится под угрозой.

Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущая Ксения Бородина ответила хейтерам, критикующим ее из-за высоких доходов, и призвала получающих 20 тысяч рублей в месяц россиян винить в этом себя.