Бородина вышла в свет без супруга

Звездное семейство было в нарядах цвета «пепел розы». Ксения и девочки были прямо-таки украшением праздника.
Однако у публики отсутствие на мероприятии супруга телеведущей вызвало вопросы.
Только что он отдыхал на Мальдивах отдельно от жены и детей, что спровоцировало слухе о неладах в семье Бородиной и Омарова.
И вот снова пара не вместе.
В СМИ и соцсетях пишут, что похоже, брак их находится под угрозой.
Как ранее сообщал
«Рамблер», телеведущая Ксения Бородина ответила хейтерам, критикующим ее из-за высоких доходов, и призвала получающих 20 тысяч рублей в месяц россиян винить в этом себя.
Телеведущая подчеркнула, что постоянно работает, развивается и идет к намеченным еще в детстве целям.