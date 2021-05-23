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Бородина вышла в свет без супруга

Ирина Лебедева
1 час назад
Ксения Бородина с дочками блистали на церемонии вручения премии RU.TV.
Бородина вышла в свет без супруга
Фото: InstagramInstagram
Звездное семейство было в нарядах цвета «пепел розы». Ксения и девочки были прямо-таки украшением праздника.
Однако у публики отсутствие на мероприятии супруга телеведущей вызвало вопросы.
Только что он отдыхал на Мальдивах отдельно от жены и детей, что спровоцировало слухе о неладах в семье Бородиной и Омарова.
И вот снова пара не вместе.
В СМИ и соцсетях пишут, что похоже, брак их находится под угрозой.
Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущая Ксения Бородина ответила хейтерам, критикующим ее из-за высоких доходов, и призвала получающих 20 тысяч рублей в месяц россиян винить в этом себя.
Телеведущая подчеркнула, что постоянно работает, развивается и идет к намеченным еще в детстве целям.
Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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