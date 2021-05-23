В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Миро предложила пожалеть отощавшую Карпович

Ирина Лебедева
32 минуты назад
Мирославу Карпович винят в развале брака Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, где было двое общих детей.
Миро предложила пожалеть отощавшую Карпович
Фото: InstagramInstagram
Их отношения начались еще до официального развода пары.
Сейчас Павел и Мирослава живут вместе, но, если судить по фотоотчетам в социальных сетях, это не всем пошло на пользу.
Прилучный прибавил в весе. А вот Мирославина стройность превратилась в болезненную худобу.
Скандальный блогер Лена Миро не пропустила эту тему и написала пост в своем ЖЖ.
«Известная разлучница мадам Карпович, быстро прибравшая к рукам хозяйство Павла Прилучного, начала сохнуть. И - нет, это не здоровое похудение, когда женщина, теряя килограммы, становится краше. Краше - это не про то, что мы видим сейчас.Кости, дряблая кожа, сморщенное всё, будто женщине глубоко за 50. На диетах и болезнях так не худеют - это нервы».
Миро полагает, что Карпович теряет в весе оттого, что находится в постоянном напряжении.
Она, по мнению блогера, должна из кожи вон лезть, дабы доказать Павлу, что она- идеальная жена, куда лучше прежней. И из-за этого вертится колесом.
Но перспективы все равно не радужные.
«Смотрю я на Павла -- хорошо разожрался в новом браке. Смотрю на Карпович -- нужен ли ей был такой союз?
Ну, хорошо - Агатку слили. А дальше-то что - так и высохнешь вся? Пашка тормозить не станет - посмотрит на нездоровые кости и быстренько снова убежит под уютный бочок своей Мученицы, она только и ждёт.
Понимаю, что предлагаю сейчас кощунство - жалеть разлучницу - но давайте скажем мадам Карпович что-нибудь доброе. Совет, что ли, какой? Жалко бабу».
Как ранее сообщал «Рамблер», Павел Прилучный развелся с женой Агатой Муцениеце летом 2020 года.
До этого, в апреле, Муцениеце выкладывала видео, где со слезами рассказывала о домашнем насилии со стороны актера.
Позднее поклонники узнали о романе Прилучного с Карпович.
Шоу-бизнес,Лена Миро,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители