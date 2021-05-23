Миро предложила пожалеть отощавшую Карпович

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Их отношения начались еще до официального развода пары.

Сейчас Павел и Мирослава живут вместе, но, если судить по фотоотчетам в социальных сетях, это не всем пошло на пользу.

Прилучный прибавил в весе. А вот Мирославина стройность превратилась в болезненную худобу.

Скандальный блогер Лена Миро не пропустила эту тему и написала пост в своем ЖЖ.

«Известная разлучница мадам Карпович, быстро прибравшая к рукам хозяйство Павла Прилучного, начала сохнуть. И - нет, это не здоровое похудение, когда женщина, теряя килограммы, становится краше. Краше - это не про то, что мы видим сейчас.Кости, дряблая кожа, сморщенное всё, будто женщине глубоко за 50. На диетах и болезнях так не худеют - это нервы».

Миро полагает, что Карпович теряет в весе оттого, что находится в постоянном напряжении.

Она, по мнению блогера, должна из кожи вон лезть, дабы доказать Павлу, что она- идеальная жена, куда лучше прежней. И из-за этого вертится колесом.

Но перспективы все равно не радужные.

«Смотрю я на Павла -- хорошо разожрался в новом браке. Смотрю на Карпович -- нужен ли ей был такой союз?

Ну, хорошо - Агатку слили. А дальше-то что - так и высохнешь вся? Пашка тормозить не станет - посмотрит на нездоровые кости и быстренько снова убежит под уютный бочок своей Мученицы, она только и ждёт.

Понимаю, что предлагаю сейчас кощунство - жалеть разлучницу - но давайте скажем мадам Карпович что-нибудь доброе. Совет, что ли, какой? Жалко бабу».

Как ранее сообщал «Рамблер», Павел Прилучный развелся с женой Агатой Муцениеце летом 2020 года.

До этого, в апреле, Муцениеце выкладывала видео, где со слезами рассказывала о домашнем насилии со стороны актера.