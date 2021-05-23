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Ушла из жизни Нина Шацкая

Ирина Лебедева
35 минут назад
Печальная новость появилась на странице «Профком Таганка» в Фейсбуке.
Умерла актриса Нина Шацкая
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru
«Ушла Нина Сергеевна Шацкая».
О причинах и точной дате смерти 81-летней Заслуженной актрисы Российской Федерации пока не сообщается.
Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. В 1963 году окончила Государственный институт театрального искусства в 1963 году.
Тридцать лет служила в Театре на Таганке, затем перешла в «Школу современной пьесы».
Шацкая была дважды замужем, оба раза – за звездами отечественного театра и кино. Первый супруг – Валерий Золотухин, второй – Леонид Филатов.
Шоу-бизнес,Леонид Филатов,Владимир Качан,Нина Шацкая,Валерий Золотухин,Россия,
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