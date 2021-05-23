«Я устал»: "Евровидение" огорчило Киркорова

Представлявшая Молдавию певица и актриса Наталья Гордиенко , которую продюсировал 54-летний Филипп Киркоров, заняла 13-е место. Российская певица Манижа – 9-е.

Король отечественной поп-музыки признался, что очень устал и допустил, что подобный конкурс для него - последний.

В интервью Youtube-каналу Super певец заговорил о возрасте

«Я просто считаю дни, когда это все закончится. Может, это уже возрастное. Мне уже 54 года. Может, я уже ворчун. Мне это «Евровидение» уже не в радость. Может, это вообще мое последнее «Евровидение», кто его знает. Я, честно говоря, устал», ― приводит его слова Экспресс Газета.

Филипп Бедросович напомнил, что раньше всегда с восторгом приезжал на «Евровидение».

В этом же году из-за карантинных ограничений большую часть времени ему пришлось провести в гостиничном номере, что превратило конкурс для его в настоящую пытку.

Несмотря на это, Россия не может его игнорировать.