«Я устал»: "Евровидение" огорчило Киркорова

Представлявшая Молдавию
певица и актриса Наталья Гордиенко
, которую продюсировал 54-летний Филипп Киркоров, заняла 13-е место. Российская певица Манижа – 9-е.
Король отечественной поп-музыки признался, что очень устал и допустил, что подобный конкурс для него - последний.
В интервью Youtube-каналу Super певец заговорил о возрасте
«Я просто считаю дни, когда это все закончится. Может, это уже возрастное. Мне уже 54 года. Может, я уже ворчун. Мне это «Евровидение» уже не в радость. Может, это вообще мое последнее «Евровидение», кто его знает. Я, честно говоря, устал», ― приводит его слова Экспресс Газета.
Филипп Бедросович напомнил, что раньше всегда с восторгом приезжал на «Евровидение».
В этом же году из-за карантинных ограничений большую часть времени ему пришлось провести в гостиничном номере, что превратило конкурс для его в настоящую пытку.
Как ранее писал
«Рамблер», продюсер и исполнитель Виктор Дробыш
считает, что Евровидение потеряло свою актуальность.
Несмотря на это, Россия не может его игнорировать.
По мнению музыканта, конкурс не имеет никакой пользы для индустрии. Для европейцев это не более чем передача, которую можно посмотреть во время еды.