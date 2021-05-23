Шурыгина заявила, что получила зависимость из-за любимого

Диана Шурыгина
призналась в наркотической зависимости. А подсадил на запрещенные вещества якобы ее богатый бойфренд Денис Ребров.
Фото: @shurygina_vlog@shurygina_vlog
Девушка часто бывала у него в квартире в Москва-Сити, а там всегда был запас «шариков».
«Как-то я приезжаю к Денису (мы тогда еще просто дружили) и вижу, что у него стоит баллон. Я такая: «Ух, да это же шарики из клуба» (типа круто, что баллон дома есть, можно дуть, когда хочешь). И тогда, чтобы вы понимали, хватало 1-2 шаров за вечер, и больше не хотелось», - приводит слова Шурыгиной Экспресс Газета.
Далее все развивалось по стандартной схеме. Дозы увеличивались, Диана перестала выходить из квартиры, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.
В итоге она попала в наркологическую клинику, а Ребров от нее открестился.
Как сообщают СМИ, 21-летней Диане удалось преодолеть зависимость. Вернулся и бойфренд. Большой вопрос – что в перспективе
Как ранее писал
«Рамблер», первый выпуск «Пусть говорят» о Диане Шурыгиной, школьнице из Ульяновска, ставшей жертвой изнасилования, вышел в январе 2017 года.
История девушки переросла в серию телепрограмм и стала известна всей стране, сейчас Шурыгина ведет популярный видеоблог.