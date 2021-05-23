Гоблин высмеял предложение РПЦ о запрете охоты

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион после трагической истории в Казани
, где дети были убиты из охотничьего ружья, завил, что следует задуматься о запрете охоты в России
.
Иларион считает, что это могло бы предотвратить подобные несчастья.
Дмитрий «Гоблин» Пучков, актер озвучки и блогер, с ним принципиально не согласен, о чем и заявил
в интервью ФАН.
«Я открою одну тайну митрополиту Илариону: людей можно не только из ружей стрелять, но и давить машинами. Разогнаться на грузовике с утра пораньше на центральной улице и въехать в толпу на остановке. Человек 80 за раз прикончить, как это во Франции было! Ну, а когда такие вот «эксперты» по борьбе с криминалом запретят все автомобили, следует заняться кухонными ножами »
Но, чтобы довести ситуацию до абсурда, Пучков предложил вспомнить, что порой люди убивают друг друга голыми руками.
«Видимо, следуя логике уважаемого митрополита, нужно будет отпилить всем конечности к чертовой матери. Стыдно слушать, честное слово! Воспитывать людей надо! И церковь, насколько мне известно, как раз этим и должна заниматься, объясняя им, что такое «хорошо» и что такое «плохо». А запреты их не работают — и работать не могут».
Кстати, отметил Гоблин, непосредственно на охоте происходит немало несчастных случаев. А все потому, что в России ее рассматривают как один и видов некоего разгульного отдыха. В том числе, для элиты.
«Мне кажется, что, когда в результате Великой Октябрьской социалистической революции к власти пришли рабочие и крестьяне, то они, будучи в основном крестьянами, представляли себе богатый отдых так, как его организовывал барин в деревне: у него была баня, куда он таскал крепостных девок, и охота, где надо жрать водку и стрелять друг в друга».