Гоблин высмеял предложение РПЦ о запрете охоты

Но, чтобы довести ситуацию до абсурда, Пучков предложил вспомнить, что порой люди убивают друг друга голыми руками.

Кстати, отметил Гоблин, непосредственно на охоте происходит немало несчастных случаев. А все потому, что в России ее рассматривают как один и видов некоего разгульного отдыха. В том числе, для элиты.