У Газманова  отнялась рука

Олег Газманов вынужден был обратиться к врачам с серьезной проблемой. Сначала его беспокоили боли в плече, а потом рука практически отнялась, перестала работать.

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Об этом он рассказал в эфире телепередачи «Ты не поверишь» на НТВ.

Неприятность спровоцировала незначительная, казалось бы, травма.

Газманов отдыхал в Крыму и решил покататься на доске для плавания с веслом - SUV-борде. И с непривычки перегрузил, а, возможно, и потянул руку.

Сначала травма никак себя не проявляла, но через несколько дней сильно осложнила Газманову жизнь.

«Все-таки мне в этом году 70. И у меня, например, с плечом сейчас проблемы. Мне подкатили SUP-борд на отдыхе в Крыму, встречный ветер и волна, а я развалился на пляже, не размялся, подскочил на этот SUP-борд и поперек волны. И я перегрузил плечо»,- приводит его слова Экспресс Газета.

Врачи определили у певца проблемы со связками. Сейчас он активно лечится, и чувствует себя значительно лучше.

Как ранее писал «Рамблер», Олег Газманов опубликовал в Instagram-профиле снимки с активного отдыха, который он проводит, катаясь на сапборде.